Manisa'da 166 parça tarihi eser ele geçirildi
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Manisa'da 166 parça tarihi eser ele geçirildi

20.01.2021 23:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:34
Manisa'da 166 parça tarihi eser ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 166 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 166 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S'ye ait Dilşikar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Doğu Roma dönemine ait 165 sikke ile bir Osmanlı parası ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S, ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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