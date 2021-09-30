Manisa'da 1602 litre kaçak şarap ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 1602 litre kaçak şarap ele geçirildi

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, evinde 1602 litre kaçak şarap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, evinde 1602 litre kaçak şarap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede bir kişinin evinde kaçak içki imal ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

H.K'nin (55) evine baskın düzenleyen ekipler, kaçak 1602 litre şarap, 4 litre rakı ve 2 av tüfeği buldu.

Gözaltına alınan H.K'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Manisa'da 1602 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'da 1602 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'da 1602 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'da 1602 litre kaçak şarap ele geçirildi
AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manisa'da 1602 litre kaçak şarap ele geçirildi - Haberler
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