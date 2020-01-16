Manisa'da 156 şişe kaçak içki ele geçirildi
Manisa'da bir otomobilde 156 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da bir otomobilde 156 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbari çalışmada ilçeye kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, takibe aldıkları 3 otomobili Salihli girişinde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada 156 şişe gümrük kaçağı içki ile 20 litre kaçak içki ele geçirildi.
Otomobillerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.