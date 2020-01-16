Manisa'da 156 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Manisa'da 156 şişe kaçak içki ele geçirildi

Manisa'da bir otomobilde 156 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:28
Manisa'da 156 şişe kaçak içki ele geçirildi

'da bir otomobilde 156 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbari çalışmada ilçeye kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.


Ekipler, takibe aldıkları 3 otomobili Salihli girişinde durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada 156 şişe gümrük kaçağı içki ile 20 litre kaçak içki ele geçirildi.

Otomobillerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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