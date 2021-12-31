Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildi

Manisa'da 150 litre sahte rakı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılın son gününde düzenlenen operasyonda 150 litre sahte rakı ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılın son gününde düzenlenen operasyonda 150 litre sahte rakı ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Torunlu Mahallesi'ndeki C.D.'nin (76) ikamet ve eklentilerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden C.D.'ye ait ikamet ve eklentilerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada şişe ve bidonlarda 150 litre sahte rakı ve variller içerisinde bin 200 litre fermenteye bırakılmış üzüm şırası ile sahte içki yapımında kullanılan 2 adet damıtma düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konuldu.

(Behzat Akcan/ İHA)

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