Manisa'da 150 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da 150 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'da 150 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şeyhdavutlar Mahallesinde M.E'ye (65) ait buğday tarlasının yanındaki arazide, jandarma ekiplerince yapılan aramada 40 ila 170 santimetre boyunda 150 kök Hint keneviri bulundu.

Öte yandan, M.E'nin evinde yapılan aramada da 10 gram kubar ele geçirildi.

Şüpheli M.E ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da 150 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:52:51. #1.16#

title