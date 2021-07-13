Manisa'da 150 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Şeyhdavutlar Mahallesinde M.E'ye (65) ait buğday tarlasının yanındaki arazide, jandarma ekiplerince yapılan aramada 40 ila 170 santimetre boyunda 150 kök Hint keneviri bulundu.
Öte yandan, M.E'nin evinde yapılan aramada da 10 gram kubar ele geçirildi.
Şüpheli M.E ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan