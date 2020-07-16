Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi Sporcuların koşusuna vatandaşlardan alkışlarla destek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi şehitleri anısına Manisa'da 'Sancak koşusu' düzenlendi.

Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi

Sporcuların koşusuna vatandaşlardan alkışlarla destek

MANİSA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi şehitleri anısına Manisa'da 'Sancak koşusu' düzenlendi. Etkinlikte güzel görüntüler oluşurken vatandaşlar da sancağı taşıyan sporcuları alkışlarıyla destekledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen, İzmir Caddesi'nden başlayan, Doğu Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahında yaklaşık 2 buçuk kilometrede yapılan Sancak Koşusu, 25 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır" sloganı ile etkinlikte yer alan sporcular, 15 Temmuz Demokrasi Marşı eşliğinde ay yıldızlı sancağı elden ele taşıyarak güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da alkışlarla sporculara destek verdi.

Etkinlikte her bir sporcu, 100 metre koşunun ardından sancağı arkadaşına teslim etti. Koşunun son bölümünde ise özel sporculardan bedensel engelli Sefa Yurtkölesi sancağı tekerlekli sandalyesiyle taşıdı. Yurtkölesi, sancağı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e alkışlar eşliğinde teslim etti. Vali Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün de yer aldığı törende sporculara katılım belgesi takdim ederek teşekkür etti.

Koşuya katılan şampiyon sporcular ise bu ülkeyi yıkmaya kimsenin gücünün yetemeyeceğini söyledi.

Kaynak: İHA