Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 400 kişinin katılımıyla bisiklet yarışı yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 400 kişinin katılımıyla bisiklet yarışı yapıldı.

İlçede bu yıl 5'incisi düzenlenen bisiklet yarışı, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamına alındı.

3 yaştan başlayarak farklı gruplarda 5 kategoride düzenlenen yarışa toplam 400 bisikletli katıldı.

İlçe merkezindeki yarış renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışta dereceye girenlere bisiklet, tablet ve akıllı saat hediye edildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirmeyi planladıkları yarışı bisiklet bilincinin geliştirilmesi açısından önemli bulduklarını belirterek, "Hedefimiz çocuklarımızı bisiklet sporuna alıştırmak. Aileler ve çocuklarımız bu yıl da yarışa sahip çıktı. Gelecek yıllarda daha geniş katılımla yarışlara devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay