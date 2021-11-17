Son dakika haber: 15 bin cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haber: 15 bin cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 bin gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ilaç ve hap getirileceği bilgisini aldı.

A.Ş. idaresindeki minibüsü ilçe girişinde durduran ekipler, aramada 50 bin sigara sarma kağıdı ile kaçak 15 bin cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirdi.

Şüpheli A.Ş. gözaltına alındı.

Son dakika haber: 15 bin cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirildi

Son dakika haber: 15 bin cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirildi

Son dakika haber: 15 bin cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirildi

Son dakika haber: 15 bin cinsel uyarıcı ilaç ve hap ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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