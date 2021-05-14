Manisa'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlalarda çalışan üreticilere ziyaret
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Manisa'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlalarda çalışan üreticilere ziyaret

Manisa'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlalarda çalışan üreticilere ziyaret
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Kaymakam Adem Kaya, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarla, bağ ve bahçelerde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Kaymakam Adem Kaya, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarla, bağ ve bahçelerde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya'nın eşlik ettiği heyet, Tekeler Mahallesindeki üreticilerle birlikte tarlaya tütün fidesi dikti.

Daha sonra Yeşiloba, Rahmanlar ve Çanakçı Mahallelerinde tarlalarında çiftçileri ziyaret eden heyet, üreticilerin taleplerini de dinledi.

Belediye Başkanı Selçuk, yaptığı açıklamada Kovid-19 şartları altında fedakarca üretime devam eden çiftçilerin gününü kutlayarak, "Hem 14 Mayıs Çiftçiler Günü hem de Ramazan Bayramı dolayısıyla tarlalarında çalışan çiftçilerimiz ziyaret ederek günlerini kutladık. Biz de onlar için yolarımızı asfaltlıyoruz, tarımsal sulama projelerini hayata geçiriyoruz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Demirci'nin bitkisel üretim potansiyelini sürekli arttırdığına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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