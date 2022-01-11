Manisa'da 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'da 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'da, bağ evi ve depoda 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'da, bağ evi ve depoda 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir bağ evi ve depoya baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1320 litre kaçak şarap, 25 şişe ve 200 şişe kapağı bulundu.

Gözaltına alınan M.Ö.(40), jandarma karakoluna götürüldü.

Manisa'da 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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