Manisa'da 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da, bağ evi ve depoda 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'da, bağ evi ve depoda 1320 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir bağ evi ve depoya baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 1320 litre kaçak şarap, 25 şişe ve 200 şişe kapağı bulundu.
Gözaltına alınan M.Ö.(40), jandarma karakoluna götürüldü.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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