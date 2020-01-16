Manisa'da 13 yaşındaki öğrenci kansere yenik düştü

16.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:10

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kanser tedavisi gören 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 3 yıldır kanserle mücadele eden Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Büşra Nur Engin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öğrencinin ölümü, başta ailesi olmak üzere, arkadaşlarını ve eğitim camiasını üzdü.

Engin'in cenazesi, Pazar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA