Manisa'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü - Haberler
Sarıgöl, Manisa, Güncel

Manisa'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 7 yaşındaki kardeşi yaşamını yitirdi.

15.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:38
Manisa'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 7 yaşındaki kardeşi yaşamını yitirdi.

Karacaali Mahallesi'nde evin önündeki traktörü ailesinin tarlada olduğu sırada çalıştıran 13 yaşındaki M.C.Ş, kız kardeşi T.Ş'yi (7) de alarak yola çıktı. Köy içinde kontrolden çıkan traktör, devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi hastaneye kaldırdı.

T.Ş, Sarıgöl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen M.C.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gün içinde 2 kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Haberler
Gün içinde 2 kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Sosyal medyada paylaşılan Boğaz'da yunus görüntülerinin aslı ne? Konunun uzmanı anlattı Haberler
Sosyal medyada paylaşılan Boğaz'da yunus görüntülerinin aslı ne? Konunun uzmanı anlattı
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Haberler
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Beylikdüzü'nde iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu Haberler
Beylikdüzü'nde iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Haberler
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip Haberler
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Trump'ın maddi yardımları kesme kararını üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Trump'ın maddi yardımları kesme kararını üzüntüyle karşılıyoruz
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Sezen Aksu Eda Taşpınar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Milli Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Manisa'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi, 7 yaşındaki kardeşi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 19:02:56. #1.14#
title