Manisa'da 1220 litre kaçak içki ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak şekilde üretilmiş 1220 litre şarap ele geçirildi.

İl ve ilçe jandarma komutanlıklarından ekipler, H.E'nin (61) Alaybey ve Yeniharmandalı mahallelerinde bulunan ev ve depolarında kaçak içki bulundurduğu iddiası üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda varil ve bidonlarda kaçak şekilde üretilmiş toplam 1220 litre şarap ele geçirildi.

Şüpheli H.E, gözaltına alındı.???????

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