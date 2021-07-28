Manisa'da 1205 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Manisa'da 1205 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'da 1205 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 1205 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 1205 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Borlu Mahallesi'nde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Höyük mevkisindeki bir mısır tarlasında Hint keneviri bitkisi olduğu tespit edildi.

Tarlada yapılan araştırmada 1,5 ila 2 metre boyunda 1205 kök kenevir bitkisi bulundu. Bitkileri sulamada kullanılan malzemelere de el kondu.

Tarla sahibi A.T. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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