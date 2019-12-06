Manisa'da 112 ekiplerinin gösterisi beğeniyle izlendi

06.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:09

Manisa'da 112 Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 112 ekipleri tarafından kalp masajının hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla müzik eşliğinde sergilenen performans izleyenlerden büyük alkış aldı.



Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 112 Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlik kapsamında 112 Acil Servis ekipleri de gösteri yaptı. Ekipler çalan müzik eşliğinde ritim tutarak maketlere kalp masajı yaptı. Kalp masajının hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla sergilenen ve ekiplerin müzikle uyumlu olarak kalp masajı yaptıkları performans izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ziyaretçileri, 112 ekipleri tarafından sergilenen kalp masajı performansını cep telefonuyla çekti.



Etkinliğin ardından Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici tarafından resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Etkinlikle ilgili konuşan Dr. Yemenici, "1 Aralık ile 7 Aralık tarihleri arası ülkemizde 112 Haftası olarak kutlanıyor. 112, yaklaşık 25 yıl önce Türkiye'de ilk olarak Adana'da faaliyet göstermeye başladı. Ondan önce de Hızır Acil olarak vardı. Fakat 25 yıl önce çok büyük gelişmeler kat etti. Özellikle son 15 yılda 112 önemini gittikçe arttırdı. En son noktada da Türkiye'nin her yerine hizmet verir bir hale gelmiştir. 112 dendiğinde ambulans olarak algılanmamalı. Aynı zamanda uçak, helikopter ve deniz ambulansları olarak da Türkiye çapında hizmetler verilmektedir. Bu haftayı biz özellikle biz farkındalık olarak kutluyoruz. 112'nin önemini, gereksiz olarak aranmaması gerektiğini, acil vakalarda aranması gerektiği konusunda farkındalığı vermek istiyoruz. Burada da çocuklarımıza yönelik programlarımız oldu. Manisa'nın 17 ilçesinde bu haftayla ilgili etkinlikler yaptık. 112'nin önemini, hangi durumlarda 112'nin çağırılacağını anlattık. Gereksiz olarak 112'nin aranmaması konularında uyarılarda bulunduk. Gereksiz olarak 112 aranmamalı çünkü ihtiyacı olan bir başkasına ambulansın geç gitmesi o kişinin hayatını kaybetmesine sebep olur. Gerektiğinde de mutlaka arayalım" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA