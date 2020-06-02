Manisa'da 11 tonluk jeneratör, tırdan yola düştü
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Manisa'da 11 tonluk jeneratör, tırdan yola düştü

Manisa'da bir tırın dorsesinde bulunan 11 tonluk jeneratör yola düştü.

Manisa'da 11 tonluk jeneratör, tırdan yola düştü
02.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:08

Manisa'da bir tırın dorsesinde bulunan 11 tonluk jeneratör yola düştü.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu istikametine gitmekte olan Fatih Yurttakalan'ın kullandığı 06 AT 6913 plakalı tır, Manisa Gediz Kavşağından dönüş yaptığı sırada dorsede bulunan 11 tonluk jeneratör yola düştü.

Jeneratör yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Jeneratör, vinç ile bulunduğu yerden kaldırılırken, dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol ise belediye ekipleri tarafından temizlenerek talaş döküldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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