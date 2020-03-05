Manisa'da 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı hızır timleri, Akhisar-Gördes kara yolunda bir aracı durdurdu.
Yapılan kontrollerde araçta bulunan H.İ'nin (42), 11 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan H.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA