Manisa'da 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi yakalandı
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Manisa'da 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.

05.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:22
Manisa'da 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi yakalandı

'nın ilçesinde, hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı hızır timleri, Akhisar-Gördes kara yolunda bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde araçta bulunan H.İ'nin (42), 11 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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