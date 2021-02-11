Manisa'da 1073 litre kaçak içki ele geçirildi
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Manisa'da 1073 litre kaçak içki ele geçirildi

11.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:20
Manisa'da 1073 litre kaçak içki ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1073 litre kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1073 litre kaçak içki ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.G.'nin (63) ilçeye bağlı Yeniharmandalı ve Nurlupınar mahallelerindeki iki ayrı adreste kaçak içki bulundurulduğu iddiası üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada plastik şişelere doldurulmuş 1073 litre kaçak şekilde üretilmiş şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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