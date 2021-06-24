Manisa'da 104 sikke ele geçirildi, 3 kişi yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince 104 sikke ele geçirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince 104 sikke ele geçirildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ellerindeki sikkeleri satmaya çalıştığı belirlenen Y.G. (24), Y.K. (20) ve A.A'nın (25) Efendi Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 104 sikke ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay