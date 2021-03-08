Manisa'da 10 yavru köpek yangında telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da 10 yavru köpek yangında telef oldu

08.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:57
Manisa'da 10 yavru köpek yangında telef oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alanın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında alevlerin arasında kalan 10 yavru köpek telef oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alanın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında alevlerin arasında kalan 10 yavru köpek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde bulunan sazlık ve otluk alanda yangın çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Salihli İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından alanda inceleme yapan itfaiye ekipleri, yan yana yatan 10 yavru köpeğin telef olduğunu gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Usta Bülent Ersoy Demet Özdemir Müslüm Gürses
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da 10 yavru köpek yangında telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:57:45. #1.16#
title