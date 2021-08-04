Manisa'da 10 tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da 10 tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Manisa'da 10 tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 10 farklı tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 10 farklı tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kestanederesi Mahallesi Kocakaya mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan aramada 10 farklı tarlada 2 bin 59 kök Hint keneviri ile yaklaşık 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili V.A. (36) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan İlham Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da 10 tarlaya 2 bin 59 kök Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:23:30. #1.16#

title