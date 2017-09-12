Manisa'da 10 Kadına Fetö Gözaltısı
MANİSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 10 kadın gözaltına alındı.
MANİSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 10 kadın gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, bu sabah, örgütün Manisa'daki kadın yapılanmasına operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 10 kadını gözaltına aldı. 'ByLock' kullandığı tespit edilen şüpheliler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Manisa