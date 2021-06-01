Manisa'da 1 yılda 128 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
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Manisa'da 1 yılda 128 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Manisa'da 1 yılda 128 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı kaza istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı kaza istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan rapora göre 14 bin 146 trafik kazasının meydana geldiği Manisa'da 128 kişi hayatını kaybederken 5 bin 294 kişi de yaralandı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı kaza istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan rapora göre 2020 yılında ülke genelinde 983 bin 808 trafik kazası meydana geldi. 150 bin 275 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında toplam 4 bin 866 kişi hayatını kaybederken 226 bin 266 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında en çok ölümün yaşandığı illerde ilk sırada 322 can kaybı ile İstanbul yer alırken, İstanbul'u 261 can kaybı ile Ankara, 254 can kaybı ile Konya takip etti. İlk 10'da yer alan iller ve ölü sayıları şöyle sıralandı: "İstanbul 322, Ankara 261, Konya 254, İzmir 235, Antalya 174, Mersin 164, Adana 159, Manisa 128, Afyonkarahisar 123, Muğla 121."

TÜİK verilerine göre 611 bin 62 aracın trafiğe kayıtlı olduğu Manisa'da 2020 yılında 14 bin 146 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 3 bin 620'si ölümlü ve yaralamalı trafik kazası olarak kayıtlara geçerken toplam 128 kişi kazalarda hayatını kaybetti. Açıklanan rapora göre 128 can kaybından 59'u kaza anında 69'u ise kaza sonrasında hayatını kaybettiği bildirildi. Meydana gelen kazalarda ise 5 bin 294 kişi yaralandı. Manisa Ölümlü trafik kazasında 8., yaralamalı trafik kazasında ise 10. sırada yer aldı.

Meydana gelen kazalarda kusur oranlarında sürücü kusurları ilk sırada yer alırken, sürücüleri yolcu, yaya, yol ve araç kusurları takip etti. Kazaların en çok meydana geldiği aylara bakıldığında ise ilk sıralarda yaz ayları yer alırken son sıralarda ilkbahar ayları yer aldı. - MANİSA

Manisa'da 1 yılda 128 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Manisa'da 1 yılda 128 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Manisa'da 1 yılda 128 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Manisa'da 1 yılda 128 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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