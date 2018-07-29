Manisa'da 1 Milyon Lira Karla 2 Mahalle Arasına Yol

Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Yayla ve Ortaköy Mahallesi arasındaki yolda yapım çalışmasına başladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte asfalt sezonunu hızlı bir şekilde açan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahatı ve trafiğin güvenliği için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Yunusemre ilçesine bağlı Yayla ve Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan bölgede yol yapım çalışması başlattı. Temel çalışmalarının başladığı bölgede incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Yayla Mahallesi ile Ortaköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve büyükşehir hizmet sahası içerisinde yol ağında bulunan güzergahtayız. Burası yıllardır yapılamamış bir yoldu. Hem ticari faaliyet hem sosyal kültürel faaliyetleri içerisinde insanların ulaşımını kolaylaştıracak bir yol olacak. Bu yol muhtarımızın, Yunusemre Muhtarlar Dernek Başkanımızın geçtiğimiz yıllarda da defalarca bu yol ile ilgili talepleri olmuştu. Bizler de yol yapım programımıza dahil etmiştik. Bir buçuk aydır Yunusemre ilçemizde mahalle yollarımızda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, bir tanesi de Siyekli ve Yaylaköy mahalleleri arasında tekrar bu kadar önem arz eden iki grup yolu birbirine bağlayan yolumuz vardı. Buradaki yol yapım çalışmasından çıkan malzemeyi şu anda yaptığımız yolda kullanarak belediye bütçesine yaklaşık 1 Milyon gibi bir rakamı tasarruf sağlamış olduk. Çalışmalarımız iki üç gün önceden başladı, dozer ve greyder eşliğinde malzeme çekimi yapılarak yolun temel iyileştirmesi yapılıyor. Yaklaşık yarım metreye yakın dolgu yaptığımız alanlar mevcut. İnşallah on gün içerisinde bu 3 kilometrelik yolu tamamlayarak mahallelerimizin kullanımına sunacağız. Ayrıca ekiplerimizin yapmış olduğu tespitler de mevcut. Burada su geçişleri için birkaç noktada menfez çalışmalarımız da yapılacak. İnşallah bu sene stabilizesini de tamamlayacağız, önümüzdeki dönemde de asfaltlamasını yaparak daha konforlu hale getireceğiz. Bölgedeki muhtarlarımıza da şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA