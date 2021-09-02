Manisa'da 1 milyon dekardan fazla bağ sahasında sulama yapıldı
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Manisa'da 1 milyon dekardan fazla bağ sahasında sulama yapıldı

Manisa'da 1 milyon dekardan fazla bağ sahasında sulama yapıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Manisa'da 1 milyon dekardan fazla bağda sulama yapıldığını bildirdi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Manisa'da 1 milyon dekardan fazla bağda sulama yapıldığını bildirdi.

Çınar yaptığı açıklamada, kuraklığa rağmen bağlara hektar başına ortalama 6 bin metreküp su verildiğini belirtti.

Manisa il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 8 sulama birliği olduğunu aktaran Çınar, "Bu birliklerimiz aracılığıyla 847 bin 640 dekar araziye düzenli su sağlıyoruz. Manisa'da son 3 yılda 5 baraj ve gölet ile 9 sulama tesisini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Manisa'da toplam 44 sulama tesisi ile brüt 1 milyon 764 bin dekar araziye can suyu sağlıyoruz. Hedefimiz hem Manisa hem de ülke ekonomisinin güçlenmesi. Tüm üreticilerimize bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Suyun etkin kullanımına dikkat çeken Çınar, üreticilere de uyarılarda bulunarak şunları kaydetti :

"Vahşi salma sulama yerine damla sulamaya geçmemiz gerekiyor. Üzüm bağlarında da bir an evvel damla sulama kullanılmalı. Ayrıca üreticimiz su sıkıntısı çekilen bölgelerde daha az su isteyen ve katma değeri daha yüksek ürünlere yönelmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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