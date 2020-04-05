Manisa'da 1 milyon 250 bin liralık nakliye dolandırıcılığı
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Manisa, TV, 3. Sayfa

Manisa'da 1 milyon 250 bin liralık nakliye dolandırıcılığı

Manisa'da bir elektronik fabrikasından tıra yüklenen yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki televizyonları çalarak farklı illerdeki depolara saklayan zanlılar düzenlenen operasyonla yakalandı.

05.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:52
Manisa'da 1 milyon 250 bin liralık nakliye dolandırıcılığı

Manisa'da bir elektronik fabrikasından tıra yüklenen yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki televizyonları çalarak farklı illerdeki depolara saklayan zanlılar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük elektronik üretimi yapan fabrikasından 45 ACU 603 plakalı tıra yüklenen 509 televizyonun İstanbul'daki mağazaya ulaşmadığının anlaşılması üzerine durum Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, televizyonların yüklendiği 45 ACU 603 plakalı tırın tescil sahibi Mehmet B., araç sürücüsü Mehmet Ali G. ve Hakan B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgulamalarında aracı fabrika çıkışında başka bir şahsa teslim ettikleri ortaya çıktı. Çalışmayı genişleten ekipler, televizyonların bir kısmının da İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa iki adrese düzenlenen operasyonda televizyonların bir kısmı ele geçirilirken, Emrah A. ve Mehmet Emin B. gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen operasyona eş zamanlı olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de operasyon düzenleyen ekipler, fabrikadan yüklenerek getirildiği tespit edilen televizyonların bir kısmını da burada ele geçirdi. Turgutlu'daki operasyonda da Uğur A. gözaltına alındı.

Televizyonların bir kısmının İstanbul'a gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki depoya düzenlenen baskınla televizyonlar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu 509 televizyon farklı illerdeki depolarda ele geçirilerek emniyete getirildi. Operasyonda gözaltına alınan Mehmet B. ve Hakan B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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