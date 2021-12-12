Manisa'da 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Manisa'da 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, Mersinli Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - MANİSA

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