Manisa'da 1 haftadır kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da 1 haftadır kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

Manisa'da 1 haftadır kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 25 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ölü bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 25 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çatalköprü Mahallesi'nde, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, vatandaşlar yaşlı kadının cesedi ile karşılaştı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, 25 Temmuz'dan bugüne kadar kayıp olarak aranan, alzaymır hastası Yadigar Özcan'a (75) ait olduğu belirlendi.

Manisa'da 1 haftadır kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.'
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Can Bartu Ecem Güzel Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da 1 haftadır kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 18:22:46. #1.16#

title