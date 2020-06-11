Manisa'da 1 apartman karantinaya alındı
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Manisa'da 1 apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 apartman yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Manisa'da 1 apartman karantinaya alındı
11.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:41

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 apartman yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Salihli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 30 nolu kararı ile Seyrantepe Mahallesi 155 Sokak Algül Apartmanı No: 1 adresindeki apartman 14 gün süreyle karantinaya alındı. Açıklamada "İlçemiz Seyrantepe Mahallesi 155 Sokak Algül Apartmanı No: 1 adresindeki apartmanda yaşayan tüm vatandaşların temaslı olması nedeniyle ilçemizin geneline yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacı ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 11.06.2020 tarihi saat 24: 00'dan itibaren 25.06.2020 saat 24: 00'a kadar 14 (ondört) gün süreyle acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına ve süre sonunda söz konusu kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca tekrardan değerlendirilmesine, karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına, yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında ilgili Yasa hükümlerine göre cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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