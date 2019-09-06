Manisa çukura düşen çocuğu itfaiye kurtardı

06.09.2019 12:59

Çukura düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Efe Bana, okul bahçesinde oynarken üstünden geçtiği sırada açılan sac kapakla örtülü 4 metrelik çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hafif yaralı Bana, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak'ta bu yıl hizmete başlayacak olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine dün (perşembe) saat 18.00 sıralarında gelen Efe Bana, arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Okulun arka bahçesine geçen Bana, ağzı sac kapakla örtülü 4 metrelik çukurun üstünden geçmek istedi. Üstünden geçerken kapak bir anda açılınca, çukurun içine düştü. Bana'nın yardım çağrısını duyan arkadaşları, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek kolundan yaralanan Bana'yı düştüğü 4 metrelik çukurdan kurtardı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bana, tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çukurun hangi amaçla açıldığı ise öğrenilemedi.

O anları anlatan Efe Bana, Yürürken kapak yerinden çıktı. Aşağı düştüm dedi. Vatandaşlar ise bir daha böyle bir kazanın yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Kaynak: DHA