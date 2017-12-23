Manisa Çöpçünün, Sokak Köpeğine Şarkı Söylemesi Fenomen Oldu

Çöpçünün, sokak köpeğine şarkı söylemesi fenomen oldu



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Muğdat Kırhan'ın sokak köpeğine şarkı söylemesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nde çalışan bir temizlik görevlisinin sokak köpeğine şarkı söylemesi sosyal medyada günün konusu haline geldi. Temizlik görevlisi Muğdat Kırhan, sokak köpeğine arabesk şarkı söylerken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 80 binin üzerinde izlendi ve çok sayıda paylaşım aldı. Görüntülerde Muğdat Kırhan'ın sokak köpeğine eğilerek Ferdi Tayfur'un 'Biter mi bu hasret' isimli şarkıyı söylediği görülürken, kendisine serenat yapılan köpeğin hiçbir tepki vermeden şarkıyı bitinceye kadar dinlemesi ve yerinden kımıldamaması dikkatleri çekti. Temizlik işçisi Muğdat Kırhan'ın hayvanları çok fazla sevdiği ve sesiyle dikkat çektiği için çoğu zaman vatandaşların isteği üzerine temizlik yaparken sokaklarda şarkı söylediği öğrenildi.