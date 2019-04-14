Manisa Çökme Tehlikesi Bulunan Bina Boşaltıldı

Çökme tehlikesi bulunan bina boşaltıldı (2)

BİNA, ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALINARAK YIKILDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çökme tehlikesi olduğu için tahliye edilerek belediye ekiplerince mühürlenen bina, gece saatlerinde çevre güvenliği alınarak iş makineleriyle yıkıldı. Çökme tehlikesi bulunan binanın yıkımı için çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bina, Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, polis gözetiminde yıkıldı.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

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-İş makinesinden görüntü

-Binadan detay

-Genel görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA