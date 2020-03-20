MANİSA Çırak olarak başladığı pulluk üretiminde, 3 fabrikasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyor
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MANİSA Çırak olarak başladığı pulluk üretiminde, 3 fabrikasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyor

Çırak olarak başladığı pulluk üretiminde, 3 fabrikasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyorMANİSA'da yaşayan 73 yaşındaki Halit Ünlü, tarım aletleri üretimi yapan bir atölyede çırak olarak başladığı mesleğine şimdi 27 ülkeye ihracat yapan 3 fabrikanın sahibi olarak devam ediyor.

20.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:16
MANİSA Çırak olarak başladığı pulluk üretiminde, 3 fabrikasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyor

Çırak olarak başladığı pulluk üretiminde, 3 fabrikasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyor

MANİSA'da yaşayan 73 yaşındaki Halit Ünlü, tarım aletleri üretimi yapan bir atölyede çırak olarak başladığı mesleğine şimdi 27 ülkeye ihracat yapan 3 fabrikanın sahibi olarak devam ediyor.

Çiftçilik yapan bir ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan Halit Ünlü, 1961 yılında, tarım aletleri üretimi yapan 180 metrekarelik bir atölyede çırak olarak işe başladı. Kendisini pulluk tamiri ve üretiminde kendini geliştiren Ünlü, toplam 10 yıl çırak ve kalfa olarak çalıştıktan sonra banka kredisi ile çalıştığı atölyeye ortak oldu. Atölyesinde benzerlerine göre toprağı daha iyi kavrayan bir pulluk tasarlayan evli, 3 çocuk babası Ünlü, bunun üretimine başladı. Ürettiği pulluğun çiftçiler tarafından beğenilmesi üzerine işleri açılan Ünlü, 3 kişiyi istihdam ettiği Şehzadeler ilçesindeki atölyesini 10 yıl sonra kapatıp, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurdu. Zamanla iç pazarın yanında dış pazara da ürettiği pullukları pazarlamaya başlayan Ünlü, iki fabrika daha kurdu. Şimdi toplam 100 bin dönüm alan üzerine kurulu üç fabrikasında, 520 kişi istihdam eden Ünlü, yılda 30 bin pulluk üretiyor. Ünlü, ürettiği pullukları, Rusya, Moldova, Ukrayna, Belçika, Hollanda, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Polonya, İsviçre, Bulgaristan, İtalya, Malta, Makedonya, Kosova, Cezayir, Fas, Sudan, Etiyopya, Şili, Güney Kore, Irak, İran, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 27 ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye pazarındaki pulluk üretiminin yüzde 65'ini ellerinde bulundurduklarını belirten Halit Ünlü, hedefinin ihracat yaptıkları ülke sayısını 50'ye çıkarmak olduğunu söyledi. Geçen yıl ülke ekonomisine 280 milyon lira katkı sağladıklarını vurgulayan Ünlü, "Çırak olarak başladığım mesleğimde her aşamada çalıştım. Sürekli olarak kendimi geliştirdim. Gece, gündüz demeden çalışıp, toprağı daha iyi kavrayan, yakıt tasarrufu sağlayan pulluk modelleri üretip, sektörde farklılaştık. Bu da atılım dönemimiz oldu. Şimdi geldiğimiz nokta üç fabrikamızda durmaksızın, Fabrikamızda katma değeri yüksek, en zorlu şartlarda çalışmaya uygun kombine toprak işleme ekipmanları üretimi yapıyoruz. Kaliteye ve yüksek üretime odaklanmış durumdayız. Bunu da robotik ve otomasyon sistemler ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl 350 milyon lira ciro yapmayı ve çalışan sayımızı 600'e çıkarmayı hedefliyoruz. Kalitemize güvendiğimiz için, dış pazarda atağa kalkıp, pulluklarımızı ABD pazarına da sokmak istiyoruz" dedi.

Ünlü, Türk çiftçisine daha iyi hizmet verip, yüksek verim almalarını sağlamanın da bir diğer hedefleri olduğunu vurguladı.

MANİSA Çırak olarak başladığı pulluk üretiminde, 3 fabrikasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MANİSA Çırak olarak başladığı pulluk üretiminde, 3 fabrikasıyla 27 ülkeye ihracat yapıyor

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