MANİSA Çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi Çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldiMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yanan evini çaresizlikle izleyen kadın fenalaşınca 112 ekipleri çaresiz kadına ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirmeye çalıştı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde saat 12.30 sıralarında 2 katlı müstakil bir evin ikinci katında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın daireyi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yangın sırasında kendini güçlükle dışarı atan ve evinin yanışını çaresizlik içinde izleyen ev sahibi kadın fenalık geçirdi. Kadına ilk müdahaleyi olay yerindeki 112 ekipleri yaparak sakinleştirdi.

Yanan ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

Kaynak: DHA