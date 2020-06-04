Manisa CHP çarşı esnafının sorunlarını dinledi
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Manisa CHP çarşı esnafının sorunlarını dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle bir süredir kapalı olan çarşı esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Manisa CHP çarşı esnafının sorunlarını dinledi
04.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle bir süredir kapalı olan çarşı esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, gençlik kolları ve kadın kolları yöneticileri, Manisa'da iş yerlerini tekrar açan esnaf ve sanatkarı ziyaret etti. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde esnafla bir araya gelen CHP'li heyet, sıkıntıları ve sorunları dinleyerek tek tek not aldı. Salgın dönemi öncesinde de esnaf ve sanatkarın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu belirten İl Başkanı Semih Balaban, korona virüsün krizi derinleştirdiğini ifade etti. Balaban, "Uzun bir aradan sonra tekrar iş yerlerine açan ve zaten sıkıntı içerisinde olan esnafımız şimdi daha büyük bir ekonomik buhranın içerisinde girdi. Böyle bir dönemde esnafımızın yanında olmak ve onların sıkıntılarını yakından dinlemek istedik. Ülkemizin en büyük kesimi olan esnafımıza acil destek sağlanması gerektiğini her platformda söyledik ve söylüyoruz. CHP olarak esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya ve onların sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ise virüs salgınını en çok esnaf kesimini olumsuz yönde etkilediğinin altını çizerek, esnaf ve sanatkarın kepenk kapatmaması için acil önemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Gürtunca, "Esnaf ve sanatkarımıza acil sicil affının çıkartılması gerekiyor. 3 aylık SGK ve Bağ-Kur prim ödemeleri devletler tarafından silinmeli veya uzun vadelerle faizsiz tahsil edilmelidir. Şunu unutmayalım ki esnafımız bu ülkenin can damarıdır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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