Manisa cezaevinde yangın
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Manisa cezaevinde yangın

Manisa cezaevinde yangın Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın cezaevi personeli tarafından söndürüldü.

28.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:35

Manisa cezaevinde yangın

MANİSA - Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın cezaevi personeli tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı. Koğuş bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi cezaevi personeli yaparak söndürüldü. Yangının haber verilmesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında ilk edinilen bilgilere göre yaralanan veya ölen olmadı.

Manisa cezaevinde yangın

Kaynak: İHA

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