Manisa cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede

03.09.2019 16:03

Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, adli sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede yakınlarınca kaçırılmak istenince polis tarafından omzundan vurulan ve tedavisi için götürüldüğü hastanede yakalanan, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 26 yıl 11 ay 20 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nun (31) tedavisi sürüyor. Katipoğlu'nu kaçırmaya çalıştıkları belirlenip gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi ise polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay 20 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezası bulunan, ayrıca 22 ayrı yakalama kararıyla aranan cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu, geçen 30 Ağustos Cuma günü gece yarısı, polisin Turan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla kovalamaca sonucu yakalandı. Katipoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce aynı gün saat 17.00 sıralarında adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçedeki, aralarında kardeşleri de olan 10 kadar yakını tarafından kaçırılmak istendi. Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, saldırganları uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Ancak yakınları uyarı ateşine aldırış etmedi. Polis, yakınlarının kaçırmaya çalıştığı, Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için tabancayla omzundan vurdu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE YAKALANDI

Ancak, Katipoğlu yaralı halde otomobile bindirilip, olay yerinden kaçırılarak, iddiaya göre Manisa'daki bir özel hastaneye götürüldü. İddiaya göre Katipoğlu burada tedavi ettirilemedi. Bunun üzerine yakınları Katipoğlu'nu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne götürdü. Ancak, hastanelerde önlem alan polis Katipoğlu ve kendisini kaçırmaya çalıştıkları ileri sürülen yakınlarından 3'ünü yakaladı. Katipoğlu, polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı. Katipoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürerken, polis, olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi daha evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Olaya karıştıkları belirlenen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA