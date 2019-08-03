Manisa Celal Bayar Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın hiçbir ülkesinde terörle mücadele ettiği için devleti suçlamanın, ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

AYM'nin aldığı kararın, canı pahasına mücadele eden şehit ve gazilerin hatıralarını derinden zedelediği ve kamu vicdanını yaraladığı vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasa Mahkemesi; Sur, Cizre ve Silopi'de terör örgütü PKK'nın hendek eylemlerine karşı 793 şehit verilerek gerçekleştirilen operasyonlarda 'Devlet katliam yapıyor' başlıklı sözde barış bildirisini yayınlayan bazı akademisyenlerin ceza almasını 'Hak ihlali' olarak değerlendirmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde terörle mücadele ettiği için devleti suçlamak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Bu karar 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışını şiar edinerek canı pahasına mücadele eden şehit ve gazilerimizin hatırasını derinden zedelemiş, kamu vicdanında ağır bir yara açmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak; devletimizin tüm terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla yürüttüğü mücadelesini sekteye uğratacak, ülkemizin dünyadaki imajını sarsacak her türlü inisiyatifin karşısında olduk, bundan böyle de olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA