Manisa CBÜ Kadınlar Günü'nü kutladı
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Manisa CBÜ Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:39
Manisa CBÜ Kadınlar Günü'nü kutladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite bünyesinde görevli olan kadın çalışanlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite bünyesinde görevli olan kadın çalışanlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Manisa CBÜ, düzenlediği etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde, Rektörlük Binasında görev yapan kadın personeli odalarında tek tek ziyaret eden Rektör Danışmanı Prof. Dr. Asena Gülova Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil takdim etti. Ardından rektörlük binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Ataç, "Sizlerle çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Bizler için çok kıymetlisiniz. Bir gün ile ifade edilebilecek bir kıymet değil. Bu yaptığımız organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Burada şükran duygusunun sizin bizim neznimizde, çocuklarımız nezninde özellikle Manisa Celal Bayar Üniversitesi ailesi nezninde kıymetinizin sembolik olarak bir tanınması ve farkındalığın oluşması gayesindeydi. İnşallah daha güzel organizasyonlarda, daha güzel işler yaparak buluşmayı ümit ediyorum" dedi.

Rektör Ataç etkinliğin sonunda kadın personellerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

Manisa CBÜ Kadınlar Günü'nü kutladı
Manisa CBÜ Kadınlar Günü'nü kutladı
Manisa CBÜ Kadınlar Günü'nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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