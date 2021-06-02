Manisa CBÜ ile Tanzanya arasında iyi niyet sözleşmesi
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Manisa CBÜ ile Tanzanya arasında iyi niyet sözleşmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Manisa CBÜ ile Tanzanya arasında iyi niyet sözleşmesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo ile beraberindeki heyeti kabul etti.

- Manisa CBÜ ile Tanzanya arasında iyi niyet sözleşmesi

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Francis Kiango Kiondo ile beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette kurumlar arasında iş birliğini öngören ve gelecekte yapılacak ortak projelerin zeminini hazırlamak amacıyla İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı.

Ziyarete, Tanzanya Dar Es Salaam Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Preksedis Marco Ndomba ve öğretim üyeleri ile Mesleki Eğitim ve Geliştirme Örgütü Başkanı Dr. Pancras M.S. Bujulu ile beraberindeki temsilciler eşlik etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen görüşmede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fehmi Bardak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hayati Mamur, Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Çulha, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Betül Bülbül Oğuz ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ni temsilen Organizasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları Direktörü Günay Üsküdar ve Esra Kahramanlar Çakır da hazır bulundu.

Kurumlar arasında iş birliğini öngören ve gelecekte yapılacak ortak projelerin zeminini hazırlamak amacıyla İyi Niyet Sözleşmesi'nin imzalanması sonrasında heyet, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi gezisi ve Mühendislik Fakültesi ile Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi birimine ziyaretler gerçekleştirdi.

Birimlere yapılan ziyaretlerin ardından yenen öğle yemeğinden sonra Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne hareket eden Tanzanya heyeti, burada bir dizi incelemelerde bulundu.

Tanzanya'dan gelen ekip, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çabaların merkez olduğu bir dizi etkinlik kapsamında, üç gün boyunca Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştaylara katılacak ve resmi temaslarda bulunacak.

Manisa CBÜ ile Tanzanya arasında iyi niyet sözleşmesi
Manisa CBÜ ile Tanzanya arasında iyi niyet sözleşmesi
Manisa CBÜ ile Tanzanya arasında iyi niyet sözleşmesi
Manisa CBÜ ile Tanzanya arasında iyi niyet sözleşmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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