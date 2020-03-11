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Salihli, Manisa, OSB, Ekonomi

Manisa CBÜ ile Salihli OSB arasında sanayi işbirliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Salihli Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde firmalara yönelik teknolojik anlamda kalite yönetimi, üretim ve verimlilik konularında eğitim programı gerçekleştirilecek.

11.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:56
Manisa CBÜ ile Salihli OSB arasında sanayi işbirliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Salihli Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde firmalara yönelik teknolojik anlamda kalite yönetimi, üretim ve verimlilik konularında eğitim programı gerçekleştirilecek.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Salihli Organize Sanayi Bölgesinin yapacağı işbirliği dolayısıyla Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite-sanayi işbirliği programı hakkında bilgiler verdi.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Bora Canbula ve Nihat Akyol, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Cihangir Alaca ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Üniversite-sanayi işbirliği programını Manisa OSB'de başarıyla uyguladıklarını anlatan Rektör Ataç, "Salihli OSB, bulunduğu konum itibariyle yatırımcılardan ve firmalardan yoğun talep alıyor. Aynı uygulamayı, Üniversitemiz ve Salihli OSB işbirliğinde sanayicilerimize ve firmalarımıza yönelik olarak teknolojik yenilikler, kalite yönetimi, üretim ve verimlilik konularında vermek istiyoruz" dedi.


Ziyaretlerinden dolayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile heyetine teşekkür eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, son yıllarda yaptıkları yatırımlarla Salihli OSB'nin bölgenin sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi. OSB 2. Etapta 30 firmaya yer tahsisi yaptıklarını belirten Başkan Kayda, "OSB'de pek çok sektörde üretim yapılmaktadır. Tüm yatırımlarıyla güçlenen Salihli OSB, bölgenin cazibe merkezi oldu. İşsizlerin de umudu olan Salihli OSB, Ocak 2020 itibari ile en yüksek istihdam sayısına ulaşmıştır. Faaliyet gösteren firmalarımızda toplam 3 bin 829 kişi istihdam edilmektedir" dedi. OSB'deki doğalgaz çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve doğalgazın OSB'ye ekonomik anlamda değer katacağını vurgulayan Başkan Kayda, "Şuan 1.Etap ve 2.Etaptaki inşaatı devam eden firmalarımızın üretime geçmesiyle birlikte, hem Salihli OSB'deki üretim artacak, hem de istihdam sayısı 10 binlere ulaşacaktır" diye konuştu.


Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile Başkan Danışmanı Nuri Kaya da eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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