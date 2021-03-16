Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde su taşkınları tarihe karışacak
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Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde su taşkınları tarihe karışacak

16.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:26
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde su taşkınları tarihe karışacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi önünde yaptığı yağmur suyu hattı imalatıyla, bölgede sağanak yağışlarda oluşan su taşkınlarının önüne geçiyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi önünde yaptığı yağmur suyu hattı imalatıyla, bölgede sağanak yağışlarda oluşan su taşkınlarının önüne geçiyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışlar sonucu oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçebilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi önündeki servis yolunun Mimar Sinan Bulvarıyla kesiştiği noktada yaptığı yağmur suyu hattı imalatıyla, bölgede aşırı yağışlarda görülen su taşkınlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda 600 milimetre çapında döşenen yağmur suyu hattı ile hastane bahçesinde ve servis yolu üzerinde aşırı yağışlarda oluşan su taşkınları tarihe karışacak.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde il genelinde yaptıkları çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinden bir yenisini daha Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olarak yapmaktayız. Celal Bayar Hastanesi önündeki servis yolunun Mimar Sinan Bulvarıyla kesiştiği noktadaki biriken suların taşmasını önlemek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dağdan gelen ve hastane içinde biriken yağmur sularının tahliyesini yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 600 milimetre çapında yağmur suyu hattı döşemesiyle sağlayacağız. Bu sayede burada biriken yağmur suları çok kısa bir zamanda tahliye edilecektir. Buradaki çalışmalarımız birkaç gün sonra tamamlanacak. Şimdiden Manisa'mıza hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde su taşkınları tarihe karışacak
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde su taşkınları tarihe karışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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