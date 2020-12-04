Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi 2 bin örnek alabilecek kapasiteye ulaştı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi korona virüsle mücadelede etkili ve hızlı sonuçların alınması ve virüsün yayılma zincirinin kırılması amacıyla triyaj alanını hizmete açtı. Bugüne kadar 220 bin örnek alan hastane günde 2 bin örnek alabilecek kapasiteye ulaştı.

Manisa'da korona virüsle mücadelede hızlı sonuçlara ulaşılması amacıyla kolları sıvayan Manisa CBÜ Hafta Sultan Hastanesi Covid-19 Triyaj Alanını hizmete açtı. Hastaneye korona virüs şikayeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla düzenlenen triyaj alanında, korona virüs şüphesi yüksek olup belirti gösteren hastalardan numune alınarak tetkikler yapılıyor. Yapılan tetkikler sonrasında gelen sonuçlara göre hastalara evde ilaçla izole ya da yatarak tedavi kararı verilmektedir. 24 saat esasıyla çalışan triyaj alanında günde 2 bin örnek alınabilecek kapasiteye ulaşıldı.

Triyaj alanının açılışında konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Tedbirlerimizi almak durumundaydık. Kış ayları geldi. Salgının hızı da çok yüksek bir şekilde artmaya başladı. Bu süreçte de hastalarımıza kış aylarında hizmet verecek ve birbirlerine bulaş mesafesini minimize edecek alana ihtiyacımız vardı. Burada açtığımız alan bir hayırsever arkadaşımız ve üniversite üst yönetiminde bulunan hocalarımızın kendi ceplerinden finanse ettikleri demirbaşlar ve harcamalarla gerçekleştirildi. Biz PCR çalışmasına başlamadan önce Manisa'daki örneklerin sonuçları 3 günde geliyordu. Hemen mart ayında girişimlerde bulunduk hastanemizdeki PCR'ların hepsini derledik şu an bölgede tek virolog olan Sinem hanımla bu konuyu görüşerek 5 asistanı ve donanımlı 8 teknisyeniyle beraber bu işi yapabileceğimizin kanaati oluşunca bakanlıklardan izin alarak nisan ayında 175 numuneyle örnek almaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada günlük 2 bin örnek alabilecek kapasitede çalışıyoruz" dedi.

"Alınan örneklerin sonucunu minimum 3 saatte veriyoruz"

Bugüne kadar hastanede 220 binin üzerinde örnek alındığını belirten Rektör Ataç, "220 binin üzerinde örnek almışız. Ortalama baktığımızda bin 600 civarında günlük kapasitemiz var. Alınan bir örneğin maksimum 5 saatte, minimum 3 saatte sonucunu verme özelliğine sahibiz. Bu laboratuvarda verdiğimiz sonuçlar yurtdışındaki kalite standartları üzerine çalışan laboratuvarlarca sonuçları doğrulanmış akredite edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Rektör Ataç'ın ardından konuşan Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı fedakarca çalışarak Manisa'ya en iyi şekilde hizmet ettiklerini belirterek çalışmaların süreceğini söyledi.

"Test sonuçları ne kadar çabuk olursa virüsün yayılmasının da önüne geçmiş oluruz"

Test sonuçlarının hızlı alınmasıyla virüsün yayılmasının önüne geçilebileceğini belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Yaşayabileceğimiz olumsuzlukları en aza indirmek adına bir önleyici aşamada yaptığımız çalışmalar var. Bunlar da daha çok halkımızın maske, mesafe ve hijyen olmak üzere 3 ana kural çerçevesinde temaslarını en aza indirerek virüsün yayılma zincirini kırmaya yönelik çalışmalar. Son günlerde artan vakalar sebebiyle bunu sağlamaya yönelik tedbirlerde artış var. Gönlümüzden geçen şey insanlarımızın hem ev içinde hem de kalabalık yerlerde mümkün olduğu kadar temassız yaşamaları ve bu virüs zincirini kırmaları. Bu tedbirlerde alınması gereken zorunlu tedbirlerdir. Bu mücadelenin bir başka aşaması da enfekte olmuş hastalarımızın ve ya temaslıların testlerinin kısa sürede alınarak neticelendirilmesi ve bunların içinde enfekte olanlar varsa onların da karantina ve tedavi süreçlerinin en kısa sürede başlatılmasıdır. Bu ne kadar çabuk yapılırsa o kişinin de virüsü başkalarına da bulaştırmasının o kadar çabuk önüne geçmiş oluruz. Bu anlamda hem Tıp Fakültesinde hem de Sağlık Müdürlüğümüzde numune alma ve bu numunelerin PCR cihazında incelemelerinin yapılarak kısa sürede neticelendirilmesi de bizim çalışmalarımızın arasında yer alan ana hususlardır. O açıdan burada yapılan bu çalışmayı kıymetli buluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken törene katılan protokol üyeleri triyaj alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sosyal mesafe kurallarının ön plana çıkarıldığı triyaj alanında korona virüs şüphesiyle gelen vatandaşlardan camekanlar arkasından numune alınarak en az 3 saat içerisinde sonuçları belirleniyor.

Açılış törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Seyhun Kürşat, Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, rektör yardımcıları ve triyaj alanı çalışanları katıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı