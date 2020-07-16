Manisa CBÜ'den 15 Temmuz paneli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu panel düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu panel düzenlendi.

2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Moderatörlüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejdet Bilgi'nin yaptığı, Doç. Dr. Cengiz Çakaloğlu ve Doç. Dr. Ferhat Berber'in konuşmacı olarak katıldığı '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' isimli panel düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panel, pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşti. Düzenlenen panele Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Baybatur, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İpek Özunan, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar ile dekanlar, okul müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Anadolu dünyanın iki yarısını bir araya getiren bir köprü görevi oluşturuyor. Bu topraklarda her zaman birilerinin gözü oldu. Bu toprakları vatan edinmiş bir millet olarak her daim uyanık ve tetikte olmak gerekiyor. O kanlı gecede devletin ve milletin bekası uğruna mücadeleden çekinmeyen 251 vatan evladı şehit oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak, evrensel, demokratik ilkeleri ve Cumhuriyetimizin değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Rektör Ataç'ın açılış konuşmasının ardından Moderatörlüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejdet Bilgi'nin yaptığı '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu panele geçildi. Panelde MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Cengiz Çakaloğlu ve Doç. Dr. Ferhat Berber darbeler ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yaşanan gelişmeleri konu alan sunumlarını gerçekleştirdi.

Panel, Rektör Ataç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Baybatur, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel tarafından, moderatör ve panelistlere teşekkür belgesi takdimi yapılmasının ardından son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA