Manisa CBÜ'de sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki işçiler için imza atıldı
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Manisa CBÜ'de sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki işçiler için imza atıldı

15.12.2020 08:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:31
Manisa CBÜ'de sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki işçiler için imza atıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Öz Sağlık-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Öz Sağlık-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. 17 No'lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş kolunda bulunan işçilere ilişkin Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza altına alındı.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Genel Başkan Başdanışmanı Yavuz Aksanoğlu ve Genel Sekreter Halit Kayalı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Bora Canbula, Personel Daire Başkanı Vekili Murat Öngel, Sağlık Hizmetleri Müdürü Ferya Karadağ Yalçın ve Avukat Raif Horata katıldı.

Gerçekleşen imza törenine, telefon bağlantısı ile katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda bulunan işçilerimizin hak ve menfaatlerini teminat altına almak, düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla imzalanan toplu iş sözleşmesinin, üniversitemiz ve işçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kaydetti. - MANİSA

Manisa CBÜ'de sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki işçiler için imza atıldı
Manisa CBÜ'de sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki işçiler için imza atıldı
Manisa CBÜ'de sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki işçiler için imza atıldı
Manisa CBÜ'de sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki işçiler için imza atıldı
Manisa CBÜ'de sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki işçiler için imza atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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