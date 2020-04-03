Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi
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Koronavirüs, Manisa, Sağlık

Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi

Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

03.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:21
Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi

Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın girişimleri sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Covid-19 moleküler tanı testlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. Alınan yetkiyle Manisa'daki vatandaşlardan alınan örnekler artık daha hızlı bir şekilde sonuca bağlanmış olacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından yapılan girişimler sonucu Covid-19 moleküler tanı testlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. Hastanenin yetkilendirilmesi ile Manisa, Ege Bölgesi'nde Covid-19 testi yapan 4. şehir oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Biyogüvenlik Düzey 3 fizik tasarımına ve donanımına sahip bir laboratuvar olarak dikkat çekiyor. Çalışan güvenliği için birime yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan sağlanırken, Covid-19 tanı testlerini çalışmak üzere 12 laboratuvar teknisyeni ve 5 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencisi görevlendirildi. Çalışanlara kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve iyi laboratuvar uygulamaları konusunda öğretim üyeleri tarafından eğitim verilirken, Covid-19 tanı testleri aralıksız olarak 7 gün 24 saat çalışılacak ve sonuçlar hızla bildirilecek. Günlük test kapasitesi şu an itibariyle 300 olan laboratuvarda kapasitenin günlük 900'e kadar artabileceği bildirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesinde, Covid-19 salgınının başlaması ile Manisa halkına en iyi hizmeti vermek için üst düzey tedbirler alınırken, gerekli bilgilendirmeler de vatandaşlara yapıldı. Tıp Fakültesinde Covid-19 PCR tanı testlerinin yapılması ile Hafsa Sultan Hastanesi ve hizmet verdiği Manisa'daki sağlık kuruluşları artık, tanı konusunda daha hızlı hareket edebilecek. Hastanede daha çok test yapılarak, erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile virüsün Manisa ve çevre illerde yayılmasına engel olunması amaçlanıyor.

Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi

Kaynak: İHA

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Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi
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