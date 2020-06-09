Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği 1 yılı geride bıraktı
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Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği 1 yılı geride bıraktı

2019 yılının mart ayında faaliyete geçen Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği, 1 yılı geride bırakırken yaptığı faaliyetlerle adından sıkça söz ettirdi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği 1 yılı geride bıraktı
09.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:24

2019 yılının mart ayında faaliyete geçen Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği, 1 yılı geride bırakırken yaptığı faaliyetlerle adından sıkça söz ettirdi. Özellikle işsiz kalan gazeteciler için ürettiği projelerle birçok gazetecinin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olan dernek, yeni projeleriyle de sektöre umut olmaya çalışacak.

Geçtiğimiz yıl kurulduktan sonra faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlayan Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği, basın sektöründe kötü günler geçiren ve işten çıkarılan gazeteciler için gerçekleştirdiği eğitimler ve çalışmalar ile işe yerleşmelerine destek oldu. Basın sektörünün zor günler geçirdiği dönemde kurulduklarını kaydeden Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, Kula ve Soma temsilciliklerine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, birçok gazetecinin işsiz kaldığı dönemde zor bir göreve başladıklarını vurguladı.

Dernek faaliyetlerinde üyelik şartı aramadan tüm işsiz gazetecilere yönelik çalışmalar için kolları sıvadıklarını ifade eden Başkan Duyar yaptığı açıklamada, geçen bir yıllık süreç içerisinde yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Covid-19 sebebiyle kuruluşlarının 1. yıl dönümünü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade eden Duyar, son 1 yıl yıl içerisinde derneğin imkanları çerçevesinde özellikle işsiz kalan gazetecilere destek olmaya gayret gösterdiklerinin ifade ederek, "Derneğimiz kuruluşunu tamamladıktan sonra ilk olarak kurucu yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Manisa Valimiz Sayın Ahmet Deniz'i makamında ziyaret ederek, kendisine dernek ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgiler verdik. Kendisi ise basın sektörüne büyük önem verdiğini ve valilik olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Kuruluşumuz ardından derneğin ilk faaliyetinin 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Tertip Komitesine sunulan proje kapsamında dernek olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Dünden bugüne basında Mesir' isimli eski gazete haberleri sergisini açtık. Ardından ikinci faaliyetimiz işsiz gazetecilere yönelik oldu. Son yılda 4 yerel gazetenin kapandı ve kentte yaklaşık 30 gazeteci işsiz kaldı. İçinde bulunduğumuz çağın gereklerine ayak uydurmak amacıyla basın sektöründe çalışan gazeteci arkadaşlarımızın, yaptıkları işi belgeleyebilmeleri açısından merkez ve ilçelerdeki Mesleki Eğitim Merkezlerine müracaat etmeleri konusunda öncülük yaparak müracaatlarını gerçekleştirdik. Zaman içerisinde gerekli eğitim ve sınavlara girdikten sonra belgelerini almaya hak kazandılar." dedi.

"Sektöre can verecek uygulamalar hayata geçirilmeli"

"Geçtiğimiz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında basın açıklaması yaparak, yerel basının gelişimi için kararlar alınmasını beklediğimizi ifade ettik." diyen Duyar, "Manisa Valisi Ahmet Deniz'in yayınladığı resmi ilan genelgesinin bu anlamda yerel medya ve gazetecilere önemli bir destek sağladığını da eklemek istiyorum. Son bir yıl içerisinde İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezli özellikle işsiz gazeteciler için çeşitli kurslar açtık. Kurslardan sonra birçok gazeteciye istihdam sağladık. Dernek tüzüğümüze uygun olarak eğitim amaçlı çalışmalar kapsamında, çağın gereklerine meslektaşlarımızın ayak uydurması amacıyla İnsansız Hava Aracı ehliyeti eğitimleri tertipleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının basın bölümlerinde çalışanlar ile ajans ve gazete muhabirleri arkadaşlarımızın ehliyet eğitimlerini dernek binamızda verdik. Ayrıca, almış olduğumuz yönetim kurulu kararıyla, dernek binamızın Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılacak kurslara tahsis edilmesini sağladık. İl merkezinde son 6 ay içerisinde yayın hayatına son verilen yerel gazetelerde çalışan arkadaşlarımızın iş bulma yelpazesini genişletmek amacıyla girişimde bulunduk. Yaptığımız çalışma neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehzadeler İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği protokolünü geçtiğimiz hafta sonu imzaladık ve hayata geçirdik. Protokol kapsamında dernek binamızda 12 arkadaşımıza İŞKUR destekli 'Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım' kursu verdik. Kurs süresince kursa katılan emektar gazeteci arkadaşlarımıza İŞKUR tarafından cep harçlığı verildi, kurs bitiminde de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın da sahibi oldular." diye konuştu.

Kurucu üyelerle derneğin yönetim olarak faaliyetlere devam ettiğini belirten Duyar, Kula ve Soma ilçelerinde temsilciliklerin bulunduğunu ve diğer ilçelerde temsilcilik kurma faaliyetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi ile işbirliği

Açtıkları kurslar ile işsiz kalan 4 gazeteciye istihdam edilmelerine öncülük ettiklerini ifade eden Duyar, "Dernek binamızda 12 arkadaşımıza verdiğimiz kursların ardından Halk Eğitimi Merkezi'nde öğretmenlik yapabilecek arkadaşlarımızın 3'ünün Yunusemre, 1'inin ise Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezine ücretli öğretmenlik başvuruları için öncülük yaptık. Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi ile işbirliği yaparak, işsiz kalan ve ücretli öğretmen olan arkadaşlarımız için Yunusemre Belediyesi Hanım Lokallerinde kurs açılması girişiminde bulunduk. Kursiyerler toplandı, kurs açılması aşamasında talihsiz salgın hastalık nedeniyle kurs açılmaları askıya alındı." dedi.

"AB Proje Yazma Eğitimi düzenledik"

Dernek olarak AB projelerini de hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Duyar, "Manisa Valiliği AB Proje Hazırlama Birimi ve Şehzadeler Kaymakamlığı işbirliğinde Sivil Toplum Örgütlerine yönelik AB Proje Hazırlama eğitimi geçekleştirilmesini sağladık. Eğitim tamamlanması ardından derneğimiz tarafından hazırlanan 'Basın hayatın içinde' konulu proje ile başvurumuzu yaptık. Başvuruların açıklanmasını beklerken korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Virüsten sonra normalleşme süresi çerçevesinde projemizin onaylanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son bir yıllarına birçok faaliyetler sığdırdıklarını dile getiren Duyar, önümüzdeki aylar içerisinde birçok çalışmayı faaliyete geçireceklerini ifade ederek, "Bir yıla ancak bu kadar etkinlik sığdırabildik. Bundan sonra yeni çalışmalarımızla sektöre destek olmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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