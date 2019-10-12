Manisa çalınan kamyonet 2 saat sonra geri getirildi

12.10.2019 17:49

Çalınan kamyonet 2 saat sonra geri getirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir galeriden çalınan kamyonet, 2 saat sonra işletmeye yakın bir sokağa geri bırakıldı. Polis hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Şehzadeler'in 2'nci Anafartalar Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir galeride park halinde duran kamyonet, bugün saat 04.00 sıralarında çalındı. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde kamyoneti, kot pantolon ve tişört giymiş, kar maskeli birinin çaldığı görüldü. Manisa Oto Galericiler Sitesi Başkanı da olan işletme sahibi Ali Özdem (29), saat 09.00'da dükkanını açmaya gelince, kamyonetin çalındığını fark etti. Özdem'in ihbarıyla, olay yerine polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi. Araştırma yapan ekipler, aracın Galericiler Sitesinin arkasındaki 1517 Sokak üzerinde terk edilmiş halde buldu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, aracın 06.00 sıralarında sokağa aynı kişi tarafından terk edildiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araç, Özdem'e teslim edildi. Polis hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA