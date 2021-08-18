Manisa Büyükşehir ve MASKİ'den Selendi'ye Ziyaret
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Manisa Büyükşehir ve MASKİ'den Selendi'ye Ziyaret

Manisa Büyükşehir ve MASKİ'den Selendi'ye Ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet Selendi ilçesine bağlı Avlaşa ve Şehirlioğlu mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle muhtarları ve mahalleliler yapılan yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı'dan oluşan heyet Selendi ilçesine bağlı Avlaşa ve Şehirlioğlu mahallelerine ziyarette bulundu. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Selendi Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Nurullah Akgün, Hüsamettin Can, AK Parti Meclis Üyesi Halil İbrahim Özer, Akçakertil Mahallesi Muhtarı Ferhat Yıldız, Avlaşa Mahallesi Muhtarı Veysel Karataş, Çamlıca Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir, Çartak Mahallesi Muhtarı Mehmet Karabulut, Dedeler Mahallesi Muhtarı Nurullah Yıldız, Mıdıklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali İnce, Omurlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Akkaş, Rahmanlar Mahallesi Muhtarı Servet Akyıldız, Selman Hacılar Mahallesi Muhtarı Selahattin Özdemir, Şehirlioğlu Mahallesi Muhtarı Osman Çayır, Yağcı Mahallesi Muhtarı Necip Akkaya, Yenice Mahallesi Muhtarı Faruk Köse ve mahalle sakinleri hazır bulundu. Mahallelerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler veren heyet, muhtarların ve mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi. Heyet, Avlaşa ve Şehirlioğlu mahalle muhtarları ile mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim etti.

"Hayal dahi edemeyeceğimiz hizmetler aldık"

Avlaşa Mahalle Muhtarı Veysel Karataş, mahallelerine hayal dahi edemeyecekleri hizmetlerin yapıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün sayesinde çok güzel hizmetler aldık. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Mahallemiz alt ve üstyapısıyla, düğün salonuyla yepyeni bir hal aldı. Ziyaretimize gelen Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerine de çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Büyükşehir ve MASKİ sayesinde tüm sıkıntılarımızdan kurtulduk"

Şehirlioğlu Mahallesi Muhtarı Osman Çayır, mahallesinde yapılan çalışmalar sayesinde tüm sıkıntılardan kurtulduklarını belirterek, "Mahalleliler de ben de Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün mahallemize yaptıkları yatırımlardan dolayı çok memnunuz. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, emeği geçen herkese ve bugün burada bizi ziyarete gelen tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri Başkan Ergün'den çok memnun

Şehirlioğlu mahallesi sakinlerinden 80 yaşındaki Nurullah Yüksel, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti, "İki elimi de bağlasalar, iki gözümü de kör etseler yine de gider oy pusulasında Cengiz Ergün'ü bulur oyumu ona veririm" ifadeleriyle dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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