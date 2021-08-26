Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu
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Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Alaşehir ilçesine bağlı Belenyaka ve Girelli mahallelerine bir ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Alaşehir ilçesine bağlı Belenyaka ve Girelli mahallelerine bir ziyarette bulundu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ Alaşehir İlçe Şefi Mustafa Korkusuz'dan oluşan heyet, Alaşehir ilçesine bağlı Belenyaka ve Girelli mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Alaşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Koç ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bilgehan Noyan da hazır bulundu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlara mahallelere yapılan yatırımları ve planlanan çalışmaları anlatan heyet, Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini muhtarlara ve vatandaşlara takdim etti. Vatandaşlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek istek ve taleplerini iletti.

Belenyaka Mahalle Muhtarı Muhammed Demirel, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizde bir adet düğün salonu yapıldı. İçme suyu şebeke hattımız ve kanalizasyon hattımız yenilendi. Birçok hizmet aldık. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. İhtiyaçlarımızı Cengiz Başkanımıza iletmemiz durumunda gereken çalışmalar yapılıyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Girelli Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ise, "Cengiz başkanıma Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizde Büyükşehir ve MASKİ'nin yapmış olduğu asfalt, alt ve üstyapı çalışmaları bize büyük bir rahatlık sağladı. Cengiz başkanımızı da bir gün mahallemizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu
Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu
Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu
Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir'de vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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